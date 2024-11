Deyverson vê de perto perda do título e pode mudar história na Libertadores

Em dado momento do jogo, em seu campo de defesa, o Flamengo vacilou o entregou a bola de presente para o adversário em uma final de campeonato. O rival, no entanto, não era Deyverson e desperdiçou a oportunidade. Anos atrás, o centroavante viveu a mesma cena e deu o título ao Palmeiras contra o Rubro-negro, mas desta vez não pôde jogar e viu o Atlético-MG sair com o vice da Copa do Brasil.

Deyverson viveu a final de perto. Fora da competição por já ter atuado no torneio pelo Cuiabá, o centroavante ajudou nas cartas enviadas pelas esposas dos atletas para motivá-los para a final. Ele chegou ao CT pela manhã e se deparou com uma surpresa: mesmo fora do jogo, também recebeu carta.