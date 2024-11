Cruzeiro vai dar a Gabigol tudo que tinha prometido a Dudu, diz Hernan

Eram três anos de contrato. Num primeiro momento o Gabigol falou não, [pediu] quatro anos. Houve uma negociação e ficou quatro anos de contrato com um dos maiores salários do futebol brasileiro. Nível de um atleta top do futebol brasileiro. André Hernan

O colunista explicou que o Cruzeiro trata o negócio com cautela justamente para evitar o efeito reverso que aconteceu na tentativa de tirar Dudu do Palmeiras. Por enquanto, nada está assinado.

Não está fechado, mas vai fechar. E isso é por causa do efeito Dudu. O Dudu, quando fechou com o Cruzeiro, o Cruzeiro anunciou um acordo e o Dudu deu para trás.

O Alexandre Mattos, o Pedro Lourenço, toda a direção do Cruzeiro, eles estão trabalhando muito com os pés no chão, porque pode pintar um clube árabe. Foi isso que eu ouvi: pode pintar um clube querendo atravessar. André Hernan

Gabigol anunciou após a conquista da Copa do Brasil que sairá do Flamengo no final da temporada. O acordo do atacante com o Cruzeiro acontece no momento em que Dudu volta a ganhar minutagem com Abel Ferreira no Palmeiras após a grave lesão no joelho.

