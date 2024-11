Corinthians: Ramalho vê elenco 'blindado' e aponta qual foi virada de chave

"Ele entendeu muito rápido o que é jogar no Brasil e o que é o Corinthians. Ele faz questão de estar aprendendo, se informando, e não é a toa que já está familiarizado com o clube, brinca lá também. Todo mundo vê ao redor as coisas que ele faz, nas redes, tem tudo para dar cada vez mais certo. É um cara interessado e que não vem aqui para passar tempo e chegou com a mentalidade certa".

São apenas dois meses de Corinthians, mas Memphis se tornou peça incontestável no ataque Alvinegro. Em 10 jogos, o atacante balançou as redes três vezes e deu quatro passes para gol. Para Ramalho, era a peça que faltava na equipe.

"Ele tem um perfil que a gente precisava no time, é um cara que consegue segurar a bola, entende o jogo, temos isso no grupo obviamente, porém ele vem com uma qualidade extra, não é a toa que disputou a última Eurocopa, mostra muito o nível dele".

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.