Arena MRV interditada? Procuradoria do STJD se posiciona sobre confusão

"O clube será denunciado no STJD. Aguardaremos a súmula da partida com os relatos do árbitro. A perda de mandos de campo é uma das sanções que pode resultar da denúncia", disse ao UOL o procurador-geral do STJD, Paulo Dantas.

Diante da gravidade, existe a chance de o estádio do Atlético-MG ser interditado temporariamente? É algo que ainda será avaliado no tribunal.

"A interdição do estádio é uma penalidade que se aplica quando a decisão impõe exigências que precisarão ser cumpridas antes da reabertura da praça desportiva. Ela somente será solicitada se a análise em curso demonstrar que a Arena MRV não tem infraestrutura adequada para garantir a segurança das partidas", explicou o procurador-geral.

A súmula do jogo foi publicada no fim da noite deste domingo. A redação feita pelo árbitro Raphael Claus apontou para a série de arremessos de bombas e objetos, além da tentativa "ostensiva" de invasão ao término da partida.

Além da súmula, o STJD usa provas de vídeo para determinar o peso da punição em casos como esse. Ainda não há previsão de quando a denúncia será concluída e quando o clube será julgado.

O que Raphael Claus disse na súmula

"Informo que durante a partida aos 12 minutos e aos 50 minutos foi colocado um laser no rosto do goleiro visitante, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Foram arremessadas bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindas da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante.