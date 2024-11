Título do Flamengo deve abrir outra vaga na Libertadores pelo Brasileirão

A conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo pode abrir mais uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, a depender da colocação do próprio Rubro-Negro.

O que aconteceu

Com o título, o Flamengo garante a vaga direta para a Libertadores de 2025.

Atual quinto colocado do Brasileirão, a colocação final do Rubro-Negro definirá se uma vaga extra será concedida pelo campeonato.