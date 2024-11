Ramalho exalta comprometimento de Memphis: 'Não veio aqui passar tempo'

André Ramalho, zagueiro do Corinthians, destacou o comprometimento do holandês Memphis Depay no dia a dia e as qualidades que o ex-Barcelona trouxe para o elenco alvinegro.

O que aconteceu

O defensor diz que o atacante não veio para o Brasil "passar tempo". Ramalho elogiou o companheiro em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (11) no canal do UOL Esporte no YouTube.