Neymar faz chamada de vídeo parabenizando sub-17 do Santos campeão paulista

Neymar fez uma ligação de vídeo para parabenizar os Meninos da Vila pela conquista do Campeonato Paulista sub-17.

Os jovens do Peixe bateram o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (9), no jogo de volta em Cotia (SP). O Santos havia vencido o jogo de ida por 3 a 2.

O que aconteceu

O perfil do Santos no X (antigo Twitter) postou o vídeo da ligação. Na imagem o craque do Al Hilal aparece fazendo joinha, enquanto os garotos gritam o nome do ídolo santista.