'Não sabia que era jogador': Elis relata experiência após acordar do coma

Após sofrer uma pancada na cabeça ao colidir com um adversário em fevereiro, o atleta do Bordeaux Alberth Elis precisou passar por uma cirurgia na cabeça e ficou em coma. Quando acordou, ele não se lembrava que era jogador de futebol.

Recuperação difícil

Quando acordei do coma não me lembrava que era jogador de futebol. Não lembrava que estava na França, não lembrava que era hondurenho. Os médicos acharam que seria difícil minha recuperação

contou Elis, em entrevista ao 'The Athletic'.

Elis defendia o Bordeaux quando sofreu uma pancada na cabeça em fevereiro deste ano, numa colisão com Donatien Gomis, do Guingamp. Ele teve que passar por uma cirurgia no crânio e foi colocado em coma.