Gramado da Arena MRV apresenta melhoras para final da Copa do Brasil

O Atlético-MG fez uma mudança no gramado visando a final da Copa do Brasil, mas teve problemas na véspera. Antes da final, porém, houve melhoras. O estádio foi alvo de muitas críticas durante o ano pelas condições do campo de jogo.

O que aconteceu

Muitas poças se formaram no gramado no dia anterior à final. Caiu uma chuva forte em Belo Horizonte e o campo não resistiu.

Com sol, porém, as condições foram boas antes da decisão. A previsão para este domingo não era de chuva.