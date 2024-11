Flamengo frustra primeira final do Galo na casa nova e torcida provoca

A festa foi do visitante. Na primeira final nacional disputada na Arena MRV, o título não foi do Atlético-MG. Foi do Flamengo.

"Primeiro, primeiro, primeiro... campeão no galinheiro", gritaram os cerca de 4.000 torcedores rubro-negros no estádio em Belo Horizonte.

O novo estádio do Atlético-MG foi inaugurado no ano passado e tinha recebido o jogo de ida da decisão do Mineiro 2024 — o Galo empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro.