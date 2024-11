Flamengo é o 22° time classificado para Libertadores de 2025; veja todos

O título da Copa do Brasil deste ano garantiu o Flamengo na Libertadores de 2025. O time carioca superou o Atlético-MG por 4 a 1 no agregado (3 a 1 e 1 a 0) e se tornou pentacampeão do torneio.

Fla é o quarto brasileiro já classificado

O Flamengo se juntou a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. As três equipes já garantiram vaga na competição do ano que vem por meio do Campeonato Brasileiro.

O Brasil pode ter até nove representantes na Libertadores do ano que vem. Para isso, no entanto, é necessária uma combinação específica de títulos e posições no Brasileirão.