Torcida do Atlético joga bombas no campo, atinge fotógrafos e um é ferido

Bombas lançadas por torcedores do Atlético-MG no gramado da Arena MRV atingiram fotojornalistas que estavam na cobertura da final da Copa do Brasil neste domingo (10)

O que aconteceu

Uma das bombas explodiu próxima do fotógrafo Nuremberg José Maria logo após o gol do Flamengo. O profissional teve três dedos quebrados, rompeu tendões e precisou passar por cirurgia no Hospital João XXIII.

Outra bomba caiu embaixo de uma cadeira utilizada pelo fotojornalista Fred Magno, do O Tempo. Câmera, lentes e notebook do profissional acabaram molhando com a explosão.