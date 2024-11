'Mais um título para nós': Profecia de Everson falha e Atlético-MG é vice

Everson bem que tentou salvar o Galo neste domingo, mas não foi o suficiente. O Galo foi derrotado por 3 a 1 na ida e precisava vencer por dois gols de diferença na volta para levar a decisão aos pênaltis. Exposto, o time mineiro viu o Fla criar mais, porém o goleiro fez boas defesas. Ele, no entanto, não evitou o gol de Plata, que sacramentou a conquista dos cariocas.

O Atlético-MG tem mais uma final para, ao menos, cumprir em partes a fala de Everson. A equipe enfrenta o Botafogo no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, pela final da Copa do Brasil.

"Quando a gente chega na final a gente não perde. Mais um título pra nós." pic.twitter.com/BSQ8cNJrgo -- Barrigadas (@BarrigadasFlatt) November 10, 2024

Libertadores ganha ainda mais importância

Ganhar o título mais importante do continente é uma prioridade do Galo. Mas passou a ser ainda mais já que dará vaga direta ao clube não só no Super Mundial do ano que vem, como também na edição de 2025 da própria Libertadores.

O Atlético-MG também pode sonhar com uma vaga por meio do Brasileirão, mas a situação é mais complicada. O time é o atual 11° colocado — tem dois jogos a menos — e precisará que o G6 se amplie e vire G7, G8 ou até G9 para facilitar a missão.