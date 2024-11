Hulk pede cabeça no lugar após vice da Copa do Brasil: 'Aprendizado'

O Atlético-MG acabou ficando com o vice-campeonato da Copa do Brasil contra o Flamengo neste domingo (9). O atacante Hulk falou sobre a derrota precisar ser utilizada como aprendizado na reta final do ano.

O que aconteceu

O camisa 7 do Atlético-MG pediu foco na reta final do ano, apesar da tristeza pela derrota na final da Copa do Brasil: "Demos nosso melhor para que pudéssemos reverter o placar e não conseguimos. Serve como aprendizado. Temos sete jogos ainda neste ano e a decisão da Libertadores, que vai ser jogo único. Que possamos estar no nosso melhor dia para sairmos de Buenos Aires com o título de campeão".

O atleta ainda comentou sobre a ausência de Deyverson no torneio, que poderia ter ajudado na competição: "Deyverson faz falta, todos fazem. Quando você tem um elenco e pode contar com todos é fundamental. Mas o que pesou mais foi o primeiro jogo, os gols que tomamos foram faltas infantis nossas, falhas coletivas no geral. Mas faz parte. Agora é focar no Brasileiro e Libertadores".