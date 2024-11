Arrascaeta será operado no joelho na próxima semana: 'Dor mais forte'

Destaque do Flamengo na conquista da Copa do Brasil, Arrascaeta afirmou, neste domingo (10), que deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias.

O que ele disse

O atleta falou das dificuldades nos treinos por conta de uma lesão no menisco. "Foi um pouquinho difícil. Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia agora, semana que vem. Limita um pouco o dia a dia, os treinos. À medida que passa o tempo, vai ficando um pouquinho mais pesado. Eu tentei ajudar da melhor forma. Agora eu me sinto realizado e feliz".

Ele disse que essa última semana foi a mais "pesada" para treinar. "Comecei a sentir a dor um pouco mais forte, hoje também. A gente acredita que o melhor vai ser semana que vem já fazer, pensando no ano que vem. Tomara que eu possa começar o ano [2025] 100%".