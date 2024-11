Com volta de Fagner, Corinthians está escalado contra o Vitória; veja times

O Corinthians muda formação de três zagueiros e meio-campo em relação ao clássico contra o Palmeiras. No clássico, Ramón Díaz escalou Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique no sistema defensivo e Matheuzinho, Martínez, Alex Santana, Garro e Hugo no meio-campo.

Os dois times estão empatados na tabela com 38 pontos cada. Em caso de vitória, um dos dois times poderá chegar a 41 pontos e saltar para a 10ª posição.

A partida terá início às 16h30 (de Brasília), no Barradão. Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem o duelo.