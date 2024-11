'Triste pelos meus companheiros', diz Vini sobre lesão de Militão

Fique forte irmão.

David Alaba, nos stories do Instagram

Estamos contigo. Muita força.

Antonio Rüdiger, nos stories do Instagram

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se esquivou ao ser perguntado se o clube irá atrás de um substituto no mercado. "Agora não há nada a fazer, vamos avaliar nos próximos meses. Nada pode ser feito agora. Não penso no mercado, porque até às férias de Natal temos que ficar com o que temos".

Desfalque na seleção

Militão foi convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas virou desfalque. Os jogos acontecem nos dias 14 e 19 de novembro.

O zagueiro Léo Ortiz (Flamengo) e o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal) foram convocados neste sábado para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eles irão substituir Éder Militão e Rodrygo, cortados por lesões.