Roger Machado discursa sobre racismo após vitória: 'Avanços são pequenos'

O técnico Roger Machado discursou sobre o racismo no futebol e no Brasil após ser questionado sobre o tema durante a coletiva após a vitória de 2 a 0 do Internacional sobre o Fluminense, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Roger Machado acredita que os avanços em relação ao racismo na sociedade ainda são pequenos, apesar de o país estar mais atento sobre o tema.