Lesão tira Rodrygo de combate por pelo menos um mês

Rodrygo sentiu a lesão aos 20 minutos de jogo. Ele recebeu um passe e, com a mão na coxa, colocou a bola para fora. O atacante deixou o gramado do Santiago Bernabéu chorando.

Esta é a segunda lesão muscular de Rodrygo recentemente. Ele sentiu um problema durante o jogo contra o Borussia Dortmund no dia 22 de outubro, pela Champions League. Por causa do problema, ele ficou de fora do clássico contra o Barcelona.