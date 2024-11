Presidente da Portuguesa sobre SAF de R$ 1 bilhão: 'É a nossa salvação'

O grupo de investidores, composto por XP, Tauá e Revee, já entregou uma minuta de contrato, que está sob análise do escritório de consultoria Connecting Dots Sports Business (CD SB). A previsão é de que o parecer seja entregue até a segunda-feira (11), com o prazo final de assinatura até 15 de novembro. Se necessário, o acordo poderá ser firmado no dia 14, por causa do feriado.

Castanheira destacou os benefícios da SAF para organizar a situação financeira do clube: "Agora com a SAF vamos estruturar as dívidas, profissionalizar ainda mais o futebol. Temos uma base, mas Copa Paulista é uma coisa, Paulistão é outra. Precisamos contratar jogadores que resolvam."

Ao refletir sobre sua gestão, Castanheira lembrou dos desafios enfrentados desde que assumiu a presidência. "Quando eu cheguei, o clube ia fechar, não tinha iluminação, cinco buracos na piscina, CT precário. Agora, conseguimos reverter muita coisa, foram cinco anos pesados. Meu mandato vai até o final de 2025. Vou passar o bastão, virá outro presidente. Vida nova para o clube, que venham mais 100 anos. Para um clube que já teve 90 mil sócios, hoje conta com pouco mais de 700 ativos, é muito pouco."

Jogadores da Lusa festejam o troféu de campeão da Série B, no estádio do Canindé Imagem: Fabio Braga/Folhapress

Outro fator de pressão é o calendário do Campeonato Paulista de 2025, previsto para começar na primeira semana de janeiro devido ao Super Mundial de Clubes, marcado entre junho e julho. O grupo investidor quer fechar o acordo a tempo de estruturar o clube para a temporada. Castanheira vê a possibilidade de elevar a Portuguesa a outro patamar. "Todas as competições que disputamos fomos para o mata-mata", explicou.

Com o prazo apertado e o feriado (15), a Portuguesa corre o risco de perder o investimento se não completar as etapas necessárias dentro do cronograma. "Espero contar com o apoio total dos conselheiros, espero ter 100% nas reuniões para a aprovação", finalizou Castanheira.