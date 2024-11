Marcelo joga pelada no Rio de Janeiro após rescisão com o Fluminense

A parceria entre Marcelo e Fluminense terminou em meio a polêmicas. O adeus foi concretizado após desentendimento dele com o técnico Mano Menezes. O clima com o jogador no dia a dia já não era dos melhores e o problema foi a gota d'água. O clube entendeu que, depois do episódio, sobraram poucas alternativas para essa relação.

A discussão entre Marcelo e Mano aconteceu já na reta final da partida contra o Grêmio, no Maracanã. O lateral entraria na vaga de Lima e ouvia as orientações do treinador. Mano se irritou com um comentário e mandou o lateral voltar para o banco. O técnico não esclareceu o que foi dito. Ele disse apenas não ter gostado do que ouviu.

Fluminense e Marcelo emitiram uma nota oficial conjunta. Nela, as partes enfatizam que "os laços institucionais e afetivos seguem mantidos".

Marcelo foi anunciado pelo Flu em fevereiro de 2023. Ele foi o maior reforço daquela temporada que terminou com o título da Libertadores. A recepção foi em um Maracanã lotado. Em setembro, ele foi homenageado pelo clube com o nome no estádio do CT de Xerém, onde fica a base.