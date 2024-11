Fortaleza vence o Vasco em casa e cola na briga pelo título do Brasileiro

Defendeu. Aos 23 minutos do 1º tempo, Vegetti acionou Galdames, que invadiu a área e finalizou. João Ricardo espalmou e, no rebote, Emerson Rodríguez chutou forte. O goleiro do Fortaleza fez outra defesa.

Perdeu. Aos 35 minutos do 1º tempo, Marinho recebeu lançamento, ganhou de Piton, avançou e finalizou cara a cara com Léo Jardim, que defendeu. No rebote, Hércules chutou por cima.

Assustou. Aos 2 minutos do 2º tempo, Léo acionou Rayan, que avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para Vegetti. A zaga do Leão, porém, afastou para escanteio.

Não valeu. Aos 23 minutos do 2º tempo, Marinho lançou Hércules, que cruzou da direita. Mancuso cabeceou e Léo Jardim fez boa defesa. No rebote, Breno Lopes mandou para a rede com o gol vazio, mas ele estava em posição irregular.

Defendeu. Aos 28 minutos do 2º tempo, Martínez fez bonita jogada e acionou Hércules dentro da área. Ele chegou batendo e Léo Jardim defendeu.

2x0. Aos 33 minutos do 2º tempo, Breno Lopes recuperou a bola, avançou em velocidade, balançou na frente do Maicon e bateu cruzado para ampliar a vantagem do Fortaleza.