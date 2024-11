Artur Jorge reclama de cera do Cuiabá e critica: 'Mau profissionalismo'

O Botafogo empatou em 0 a 0 com o Cuiabá neste sábado (09). Após o jogo, o técnico Artur Jorge reclamou de cera por parte dos atletas adversários.

O que aconteceu

O treinador do Botafogo disse que não concorda com "tática" utilizada pelos atletas do Cuiabá para atrasar o jogo: "Se nós tivemos algum papel em alguns momentos que foi cúmplice de uma estratégia que o adversário trouxe de quebrar o ritmo de jogo, estivemos mal. Temos que corrigir".

Artur Jorge ainda reclamou da arbitragem que, segundo ele, poderia ser mais rígida com os goleiros: "Falei disso desde o primeiro minuto, porque todas as vezes esperar para dar um cartão aos 60, ao goleiro que esteve sempre com a bola parada e a atrasar o jogo, a quebrar com os jogadores constantemente no chão, simular lesões. Eu acho que é do mau profissionalismo quando é assim".