Torcida do Botafogo esgota setor exclusivo da final da Libertadores

A torcida do Botafogo irá comparecer em peso em Buenos Aires (ARG) para a final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Nuñez, que pertence ao River Plate. A carga de ingressos para o setor exclusivo dos alvinegros cariocas foi esgotada em apenas dois dias.

O que aconteceu

Foram reservadas 22 mil entradas para o setor "Centenário", exclusivo dos botafoguenses. O Atlético-MG também tem direito a 22 mil bilhetes para o lado "Sívori", mas ainda não o esgotou. Os demais setores são mistos e também estão disponíveis para compra.

Os exclusivos apresentam três categorias de preço: US$ 50 (R$ 288), US$ 70 (R$ 403) e US$ 140 (R$ 806). Eles são respectivamente para a parte inferior (sem cadeiras), o nível intermediário (com cobertura) e o nível superior (descoberto).