Medo de motorista fez torcida do Botafogo cruzar fronteira com Uruguai a pé

O Botafogo perdeu por 3 a 1, mas se classificou e garantiu vaga inédita na final. Porém, como nem tudo são flores, faltava resolver as cinco horas de retorno até o Chuí.

A polícia, inicialmente, sugeriu uma propina de alto valor. No entanto, para surpresa de todos novamente, as autoridades resolveram levá-los de volta "no amor".

Nos cobraram US$ 5 mil (cerca de R$ 28 mil) para nos levar de volta ao Chuí. E aí o chefe da segurança do estádio me procurou e falou assim: 'a polícia vai levar vocês de volta para o Chuí'. Achei maravilhoso, né? Teríamos segurança, economizaríamos dinheiro... Graças a Deus passamos para a final e, no final do jogo, eles cumpriram com o que prometeram, nos levaram por cinco horas de ônibus até o Chuí. Foi desconfortável porque só tinha um ônibus, mas a galera foi revezando até chegar ao Chuí

Rodrigo Mancha, presidente da Fogoró

Ônibus que ficou no Chuí foi apedrejado

Para-brisa de ônibus da Fogoró foi apedrejado por torcedores do Peñarol na fronteira Imagem: Arquivo pessoal

Mas e o motorista que ficou no Chuí com medo? Pois bem, ele bem que tentou fazer com que o ônibus saísse ileso, mas não foi possível. Torcedores do Peñarol descobriram que o veículo havia sido alugado por botafoguenses e conseguiram apedrejar o para-brisas. O vandalismo fez com que os alvinegros levassem mais algumas horas para retornar ao Rio de Janeiro.