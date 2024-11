Imparável, Inter vence Flu no Beira-Rio, ultrapassa Flamengo e entra no G-4

O time de Roger Machado continua imparável no Brasileirão. Agora são 14 jogos sem perder e quase três meses de invencibilidade — a última derrota, a única do returno, foi no já distante 18 de agosto, para o Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Já o Fluminense estaciona nos 37 pontos e pode ver a zona de rebaixamento se aproximar ao final da rodada. Por enquanto, o time carioca fica com o 14º lugar da tabela, a três pontos do Z-4.

Com a Data Fifa pela frente, os times agora ganham tempo para se preparar para a reta final do Brasileirão. O Inter volta a campo no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, para encarar o Vasco em São Januário, às 20h (de Brasília). Já o Fluminense joga um dia depois, sexta-feira, quando recebe o Fortaleza às 21h30. As partidas são válidas pela 34ª rodada.

Como foi o jogo

O Inter dominou o Flu na etapa inicial e só não abriu o placar por causa do VAR. O time gaúcho controlou a posse (67% a 33%) e dificultou demais a saída de bola da equipe carioca, que foi a campo completamente desfigurado com a suspensão de seis jogadores (entre eles destaques como Fábio, Ganso e Arias) e praticamente não atacou. Borré chegou a abrir o placar com cabeceada aos 33min, mas o VAR anulou o gol após traçar a linha e pegar impedimento do atacante.

O Colorado seguiu melhor após a volta do intervalo e enfim abriu o placar aos 5min, com Borré aproveitando cruzamento da esquerda e dando uma 'solada' na bola para empurrá-la para as redes antes que ela tocasse a trave. E parece que o Fluminense precisava sofrer um gol para finalmente entrar na partida. O time carioca melhorou, chegou a quase inverter a posse de bola e criou bons momentos com as mudanças de Mano Menezes, especialmente nos minutos finais. Mas não foi o suficiente. O Inter ainda voltou a reagir e matou a partida com Bruno Henrique, já nos acréscimos.