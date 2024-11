Estêvão vibra após salvar Palmeiras e agora foca na seleção: 'Recompensado'

Cartão amarelo e suspensão: "Não conhecia a regra. Infelizmente, vou desfalcar o Palmeiras no próximo jogo, mas confio nos meus companheiros e eles vão buscar essa vitória contra o Bahia para nós."

Classificação e jogos Brasileirão

Estêvão garante vitória ao Palmeiras

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque. O único gol do jogo saiu dos pés de Estêvão, já durante o segundo tempo. Ele aproveitou rebote do goleiro Marchesín e completou para as redes.

O resultado fez o Palmeiras encurtar a diferença para o Botafogo, atual líder, para três pontos. Os cariocas ainda jogam na rodada e enfrentam o Cuiabá neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), em casa.

Estêvão, agora, se apresentará à seleção brasileira para a Data Fifa. Por causa do cartão amarelo recebido na comemoração do gol de hoje — ele subiu as escadas e comemorou com a torcida — o atacante estará suspenso no próximo jogo do Palmeiras, contra o Bahia.