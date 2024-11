André Ramalho mira vaga na Sula e pede Corinthians protagonista em 2025

Recuperado no Brasileirão após vencer o clássico contra o Palmeiras na segunda-feira (4), o Corinthians respirou contra o Z-4 e já começa a pensar em outros objetivos. Uma vaga na próxima Sul-Americana está na mira do clube, como conta o zagueiro André Ramalho.

O que aconteceu

Segundo o defensor, o objetivo do Corinthians para 2025 terá que ser a volta ao caminho do protagonismo. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (11) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Ramalho, que foi anunciado em julho como reforço, vê o elenco do Timão qualificado e espera terminar a atual temporada com uma vaga na sul-americana de 2025. O zagueiro diz que a mentalidade do clube deve ser de 'brigar por todos os títulos'.