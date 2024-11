Com gol brasileiro, Al-Hilal vence e vira líder do Campeonato Saudita

O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq nesta sexta-feira (8) por 3 a 1, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Saudita, jogando sem Neymar, lesionado.

Os gols foram marcados por Mitrovic, Malcom e Al-Qahtani, pelos donos da casa, e Vitinho, pelos visitantes. O Al-Hilal conquistou a vitória e foi à primeira posição do torneio, com 28 pontos. Já o Al-Ettifaq se manteve com 11 pontos e seguiu na 11ª colocação da tabela.

Como foi o jogo

O Al-Hilal abriu o placar em primeiro tempo equilibrado e com poucas finalizações. Até os 30 minutos iniciais, nenhum dos times havia criado uma oportunidade de gol. Jogando com uma linha de cinco defensores, o Al-Ettifaq tentou aproveitar os contra-ataques, mas acabou sofrendo um gol no final dos primeiros 45 minutos.