Zubeldía não conta com dupla gringa e São Paulo aguarda para definir futuro

O técnico Luis Zubeldía não conta com o lateral Orejuela e o volante Jhegson Méndez, mas o São Paulo vai esperar o fim da temporada para definir o futuro.

O que aconteceu

A dupla gringa está treinando normalmente no CT da Barra Funda, mas Zubeldía não gosta do futebol de nenhum dos dois. Ambos participaram recentemente do jogo-treino com o São Bernardo, mas seguem sem convencer o argentino.

O São Paulo, porém, vai esperar o término da temporada para definir o futuro da dupla. O Tricolor vai se reunir com Zubeldía para discutir a temporada 2025 assim que a situação do clube no Brasileirão estiver definida.