Textor é absolvido no STJD em processo por não mostrar áudio sobre árbitro

John Textor, dono da SAF Botafogo, foi absolvido pelo Pleno do STJD por inicialmente não entregar ao tribunal uma gravação que ele disse ter sobre árbitros "reclamando de não terem propinas pagas".

O que aconteceu

A defesa de Textor conseguiu reverter a aplicação da multa de R$ 60 mil em primeira instância, que tinha sido aplicada com base no artigo 220-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).