Renan: Se fizer 10 dos 18 pontos possíveis, São Paulo garante Libertadores

Se o São Paulo somar mais dez pontos no Campeonato Brasileiro, deve garantir uma vaga na Libertadores, opinou Renan Teixeira na live do clube desta quinta (7).

O time tricolor está em sexto, com 54 pontos, e ainda tem seis jogos a disputar. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo levantar a taça da Libertadores, duas vagas diretas à competição continental se abrem via Brasileirão.