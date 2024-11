Gómez quer Palmeiras 'intenso e eficaz' para não repetir atuação do Dérbi

"Vai ser um jogo difícil. Eles estão precisando ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e ser um pouco também mais eficazes para poder depois controlar o jogo e conseguir mais uma vitória aqui em casa com a nossa torcida, que nos ajuda muito em cada jogo", acrescentou o defensor.

Classificação e jogos Brasileirão

O que aconteceu

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (7) na Academia de Futebol. O elenco realizou trabalhos táticos ensaiando situações de jogo e bolas paradas antes de disputar o tradicional recreativo.

Lázaro, que se recupera de dores no joelho esquerdo, mais uma vez treinou integrado ao elenco por parte do treino. Existe uma pequena chance do jogador ser relacionado para o duelo contra o Grêmio.

Já Piquerez, que se recupera de uma lesão no joelho desde julho, seguiu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance do clube e deve demorar um pouco mais para retornar.