Ex-Fla machuca cabeça após marcar, comemora ensanguentado e é substituído

O zagueiro Natan, ex-Flamengo, marcou um dos gols da vitória do Bétis sobre o Celje por 2 a 1 nesta quinta-feira (7), pela Liga Conferência, mas quase não conseguiu comemorar.

O que aconteceu

Natan marcou o primeiro gol do Betis no jogo. Ele se antecipou à defesa adversária já no segundo tempo e cabeceou para as redes.

O zagueiro chocou a cabeça com Zec, do Celje, e sofreu um corte. Mesmo todo ensanguentado, ele seguiu comemorando com a torcida do clube espanhol.