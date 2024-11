Dudu pode ter vida nova no Palmeiras por lesão e desempenho de concorrentes

Dudu foi uma das únicas boas notícias do Palmeiras no clássico contra o Corinthians. O camisa 7 entrou na partida aos 13 minutos do 2º tempo no lugar de Felipe Anderson e buscou bastante o jogo. Segundo o Footstats, ele foi o melhor em campo no lado palmeirense com nota 6,4 mesmo atuando por apenas 32 minutos mais acréscimos — ele teve a mesma nota que Garro, por exemplo, que marcou um gol no jogo.

O camisa 7 não jogava por tanto tempo desde o início de agosto. No empate por 1 a 1 contra o Inter, ele começou o jogo como titular mas foi substituído logo no intervalo. Após esse jogo, Abel anunciou que Dudu ficaria um mês afastado para fazer um trabalho de recondicionamento físico.

Dudu disputou 15 jogos na atual temporada, com um total de 375 minutos (pouco mais de quatro partidas completas), sem gols ou assistências. O seu melhor momento desde a volta da lesão grave no joelho foi o pênalti sofrido contra o Atlético-MG, que garantiu uma vitória importante ao alviverde no final do setembro.

O jogador de 32 anos tem contrato com o Palmeiras até 30 de janeiro de 2026, e tem uma renovação automática até o fim da temporada se atingir um determinado número de jogos.

Leila Pereira garantiu que após a transferência fracassada para o Cruzeiro, o Palmeiras não renovaria o contrato de Dudu. No entanto, se ele voltar a frequentar o time titular a história pode ser diferente.