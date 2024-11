Árbitro Fifa deixa jogos do Brasileirão para ser VAR no mundo árabe

O árbitro vinha sendo um dos principais nomes do VAR brasileiro. Ele aparecia constantemente em escalas dos principais jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e até mesmo da Libertadores.

A mudança teve o aval da CBF e da Federação Mineira de Futebol. Igor vê a oportunidade como um crescimento pessoal e profissional.

É minha primeira experiência [no exterior], estou muito feliz. É muito importante para a minha carreira. Um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Tive autorização da Comissão de Arbitragem da CBF e da FMF, todos deram o OK. Estou muito feliz com essa grande oportunidade, espero agarrá-la com unhas e dentes e fazer um bom trabalho.

Igor Junio Benevenuto carrega o escudo da Fifa desde 2021. Antes de ser nome forte no VAR brasileiro, ele foi árbitro de campo e apitou jogos da Série A.

Árbitros brasileiros no mundo árabe

Outros nomes fortes da arbitragem brasileira já passaram pelo mundo árabe recentemente. Eles, no entanto, atuaram apenas em uma partida, como uma forma de intercâmbio.