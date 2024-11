'Cruzeiro não pensa em demitir Diniz mesmo com sequência ruim', diz Hernan

Segundo o colunista, a cúpula do Cruzeiro estava ciente do risco de trocar Fernando Seabra, que contava com o apoio do elenco, por Diniz.

Com a Raposa em queda livre no Brasileirão e mais distante do G-6 com a derrota para o Flamengo, o foco agora é total na decisão da Sul-Americana contra o Racing, no dia 23, em Assunção, no Paraguai.

Que eles correram um risco, o dono do Cruzeiro sabia... o Alexandre Mattos, o Edu Dracena, todo mundo sabia e eles decidiram correr esse risco.

Todo mundo no Cruzeiro sabia que poderia acontecer o que está acontecendo e agora só um título da Sul-Americana pode dar uma equilibrada, uma apaziguada.

André Hernan

A única vitória de Diniz pelo Cruzeiro foi justamente na semifinal da Sul-Americana, contra o Lanús, que garantiu a vaga na decisão.

Corinthians vai conversar com Tite e Luís Castro para 2025, diz Hernan

Com Ramón Díaz na corda bamba, o Corinthians vai conversar com Tite e o português Luís Castro para a temporada 2025, informou André Hernan.