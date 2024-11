São Paulo mantém Ceni zerado e se aproxima do prêmio de consolação no ano

Apesar do retrospecto do São Paulo contra Ceni, Zubeldía fez questão de elogiar o Bahia e falar sobre o respeito que tem pelo treinador.

Parabenizar o Bahia porque está fazendo as coisas bem. Respeito muito Rogério não só pelo que fez como jogador, mas pelo que está fazendo como treinador. Todos estamos muito perto e tentado se classificar para a Libertadores, todos colocamos sanções em situações adversas. Hoje foi muito parelho e se não disse pessoalmente, precisam ter paciência porque tem uma boa equipe, um bom treinador e as coisas vão funcionar.

A vitória da última terça deixou o Tricolor em ótima posição para garantir sua vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo foi a 54 pontos e abriu oito de vantagem para o atual sétimo colocado, o próprio Bahia.

Em sexto lugar no certame, o São Paulo fica ainda mais tranquilo dada a possibilidade do G-6 se tornar G-8 em caso de títulos de Botafogo e Flamengo nas Copas. O Rubro-negro saiu na frente do Atlético-MG na Copa do Brasil, enquanto Galo e Fogão disputam o título da Libertadores no final do mês.

A classificação para o torneio internacional é uma espécie de prêmio de consolação para um ano que se mostrava promissor. O Tricolor arrancou na temporada vencendo a Supercopa, mas depois começou a patinar. O time até chegou nas quartas das duas Copas, mas foi eliminado pelos finalistas Botafogo e Galo.