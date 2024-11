Luiz Gustavo valoriza vitória e projeta próxima temporada no São Paulo

O São Paulo venceu o Bahia por 3 a 0 e deu um passo importante rumo à classificação para a Copa Libertadores da América. O volante Luiz Gustavo valorizou o resultado na busca pelo torneio continental.

Com contrato somente até o fim do ano, o volante deu indícios de permanência ao projetar a próxima temporada pelo Tricolor paulista.