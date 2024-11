Hugo Souza manda recado a Dorival após vitória do Corinthians em dérbi

A entrevista está acabando, se não me engano é a última pergunta. Tenho uma coisinha para falar, se Deus quiser: tomara que o professor Dorival esteja vendo os jogos Hugo Souza

Hugo Souza foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do dérbi ao cravar nota 7,8. O goleiro protagonizou ao menos três ótimas defesas, incluindo uma cabeçada de Rony já no 2° tempo do clássico.