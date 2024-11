Botafogo atropela Vasco com golaço de Luiz Henrique e dispara na liderança

Luiz Henrique amplia com genialidade - Aos 11, o Botafogo invadiu a área do Vasco com uma trama envolvente entre Savarino e Igor Jesus, até que Luiz Henrique foi acionado e mostrou toda sua genialidade, aplicando um "drible-chute", passando a bola rapidamente do pé esquerdo para o direito e enganando Léo Jardim. Golaço!

VAR anula pênalti, mas expulsa João Victor - No fim do primeiro tempo, João Victor — que já tinha amarelo — puxou Igor Jesus, e o árbitro assinalou pênalti. Após revisão do VAR, porém, trocaram a infração por falta, mas decidiram dar o segundo amarelo para o zagueiro do Vasco e expulsá-lo.

Botafogo fecha a conta. Já no segundo tempo, Marlon Freitas serviu Júnior Santos dentro da área. O atacante mostrou calma e categoria para bater de cavadinha na saída do goleiro Léo Jardim.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 VASCO

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5 de novembro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (32ª rodada)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Cartões amarelos: João Victor, Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: João Victor (VAS)

Gols: Savarino, aos 7 minutos do primeiro tempo (BOT); Luiz Henrique, aos 11 minutos do primeiro tempo (BOT); Júnior Santos, aos 25 minutos do segundo tempo (BOT)

Botafogo: John, Vitinho (Allan), Adryelson (Júnior Santos), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Lucas Halter), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.