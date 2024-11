Goleiro do Bahia vacila e entrega gol para o São Paulo; assista

O goleiro Marcos Felipe, do Bahia, vacilou e entregou um gol para o São Paulo no duelo entre as equipes, ocorrido na noite desta terça (5) na Fonte Nova e válido pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O camisa 22 estava com a bola nas mãos dentro da área e se preparando para fazer um lançamento. Na ocasião, aos 40 minutos do 1° tempo, o duelo estava em 0 a 0.

Marcos Felipe, no entanto, bobeou ao tentar encontrar o lateral Arias para iniciar um contra-ataque do time mandante.