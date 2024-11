Welington desfalca São Paulo contra o Bahia; Alisson segue fora

O lateral-esquerdo Welington sentiu dores na coxa e desfalca o São Paulo no jogo desta terça-feira (5) contra o Bahia.

O que aconteceu

O jogador reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda e foi constatado um edema. Ele nem viajou com a delegação e ficou no CT da Barra Funda para tratamento.

Com isso, Jamal Lewis deve assumir a posição. O jovem lateral Patryck também ficou na capital paulista adquirindo melhor condição de jogo.