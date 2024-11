Torcidas de Barcelona e Atlético de Madri provocam Vini: 'Bola de praia'

El Estadi Olímpic se acuerda de Vinicius y su no balón de oro: "Balón de playa, Vinicius balón de playa" canta la afición culé. pic.twitter.com/rY1kJ8aCbV -- Roger Pros Pereira (@RogerProsP) November 3, 2024

Balón de playa Vinicius Balón de playa pic.twitter.com/OIyaEna5wY -- RumoreATM ? (@MercadoATM) November 3, 2024

O Real Madrid, por sua vez, não entrou em campo nesta rodada, já que o duelo contra o Valencia, que aconteceria no sábado (2), foi adiado por conta das fortes chuvas que atingiram o país. O primeiro jogo do time merengue pós-Bola de Ouro será nesta terça-feira (5), contra o Milan, pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Vini favorito

O brasileiro era apontado como favorito à Bola de Ouro após ser protagonista do Real Madrid na conquista da Champions League 2023/24, com direito a gol na decisão contra o Borussia Dortmund. Ele também faturou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha com o time merengue.

Vinícius e Real Madrid desistiram de ir à premiação após saberem que o vencedor da Bola de Ouro seria Rodri, do Manchester City.