Ranking UOL: Corinthians ganha posições com derrapadas de concorrentes

E como concorrentes é possível apontar o Athletico e o Juventude.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Na parte de cima da tabela, os resultados de Copa do Brasil e Libertadores não alteraram o cenário do Ranking UOL. O Palmeiras segue na liderança, seguido por Botafogo e São Paulo.

A proximidade com o término das competições já gera um vislumbre de salto para quem está envolvido nas finais. Mas o peso de títulos e vices só serão dados no Ranking do UOL após as decisões.

Ranking UOL 2024

Palmeiras (-): - Botafogo (-): perdeu para o Peñarol São Paulo (-): - Flamengo (-): empatou com o Inter e ganhou do Atlético-MG Atlético-MG (-): empatou com River Plate e perdeu para o Flamengo Fortaleza (-): ganhou do Juventude Fluminense (-): empatou com o Grêmio Internacional (-): empatou com o Flamengo Cruzeiro (-): ganhou do Lanús Grêmio (-): empatou com o Fluminense Bahia (-): perdeu para o Vasco Vasco (-): ganhou do Bahia Corinthians (+2): ganhou do Cuiabá e perdeu para o Racing Athletico-PR (-1): perdeu para o Vitória Juventude (-1): perdeu para o Fortaleza Red Bull Bragantino (-): empatou com o Cuiabá Vitória (+1): ganhou do Athletico Cuiabá (-1): perdeu para o Corinthians e empatou com o Red Bull Bragantino Criciúma (-): - Atlético-GO (-): -

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior.