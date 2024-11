PVC: Rescisão de Marcelo com Fluminense não foi só por atrito com Mano

A rescisão de contrato de Marcelo com o Fluminense não aconteceu apenas por conta do desentendimento com Mano Menezes no fim do jogo contra o Grêmio, segundo informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

O que aconteceu

O jogador já havia provocado outros embates dentro do clube, até mesmo antes da chegada de Mano Menezes, ainda com Fernando Diniz no comando. Os problemas, até então, tinham sido resolvidos internamente, de acordo com PVC.