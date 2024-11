PVC: Abel pode tentar surpreender Corinthians com escalação 'especial'

Abel Ferreira pode surpreender e escalar o Palmeiras com três zagueiros no Dérbi desta segunda-feira (4) contra o Corinthians, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Abel não colocou o time em campo nessa semana com a formação que vai jogar. Então, ele pode trazer uma surpresa. A gente está tratando como Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, mas ele pode vir com três zagueiros. Eu viria com três zagueiros.