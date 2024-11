Flamengo: Filipe Luís e Jorge Jesus se falam quase todo dia, diz Mattos

Jorge Jesus, hoje treinador do Al-Hilal, e Filipe Luís, comandante do Flamengo, seguiram em contato mesmo após a saída do português do clube rubro-negro, disse Rodrigo Mattos na Live do clube, nesta segunda (4).

O colunista do UOL participou de uma coletiva com o técnico do Al-Hilal — que deixou o clube do Rio de Janeiro em 2020 — e perguntou sobre o atual treinador do Flamengo.