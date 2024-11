Hernan: Gabigol voltou a ter brilho no olho e viveu 'redenção' com torcida

Gabigol voltou a ter brilho no olho e viveu um domingo de redenção com a torcida do Flamengo, contou no De Primeira o colunista André Hernan, que esteve no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Ontem foi a redenção. Ontem foi o Gabigol querido de 2019. O Gabigol decisivo. O cara que faz gol e decide títulos de Libertadores, título de Brasileirão. Era um Gabigol à vontade.