Filho de Simeone é acusado de racismo em jogo na Espanha: 'maldito macaco'

Ao minuto 95 tive que ativar o protocolo de insultos racistas porque o jogador número 18 do Guadalajara, Julio Rafael Martínez Escorcia, me comunicou que o atleta de número 9 do Rayo Majadahonda, Gianluca Simeone Baldini, usou os seguintes termos: 'maldito macaco, negro de merda'. (As ofensas) não foram ouvidas pela equipe de arbitragem, que levou o caso ao delegado do jogo. A partida esteve parada durante aproximadamente dois minutos

Árbitro Thierry Torres Rodríguez, na súmula da partida

O filho de Simeone foi às redes sociais para negar as acusações: "Depois de ler a súmula do árbitro, quero deixar muito claro que as acusações feitas por um rival contra mim são completamente falsas e que em nenhum momento proferi insultos racistas contra ninguém".

Técnico do Atlético de Madri, o argentino Diego Simeone é pai de cinco filhos, sendo três homens e duas mulheres.